Ilrestodelcarlino.it - Malore per il comico Andrea Pucci sul palco del Palafiera a Forlì: spettacolo interrotto

, 28 marzo 2025 – Unhalodel, che aveva riempito il Gran Teatro PalaGalassi (ilin versione non sportiva). Il popolare monologhista, reso famoso dai successi televisivi di ‘Colorado’, aveva portato alo show ‘30 anni. e non sentirli’, che celebra la sua carriera. Interruzione delloLa serata è iniziata come da copione, con battute e intermezzi musicali eseguiti da una band dal vivo, conche si era unito a loro per alcune canzoni. Dopo mezz’ora, però, si è: “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti.”, ha detto prima di dirigersi dietro le quinte. Per circa 15 minuti il pubblico è rimasto in attesa, sperando che ilpotesse tornare sul. Purtroppo, però, uno dei suoi orchestrali ha dovuto annunciare chenon era in grado di riprendere.