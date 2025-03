Juventusnews24.com - Malfitano spegne le voci su un ritorno di Conte alla Juve: «Ha firmato un triennale e credete che non abbia ricevuto una cosa?»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, giornalista, sembra molto scettico su undi Antonio: le sue parole spengono quest’opportunitàNel corso della trasmissione “Fuorigioco“, trasmissione in onda su Tele A, Mimmoha parlato del possibiledi Antonio. Ecco le sue parole sull’attuale allenatore del Napoli.PAROLE – «Il Napoli ha speso 175 milioni di euro in estate tra acquisti e staff tecnico. Dinanzi a un investimento del genere perché un allenatore che firma un contrattononcheavuto già delle garanzie per il futuro? Perchédovrebbe andar via?».Leggi suntusnews24.com