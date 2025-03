Iltempo.it - Malagrotta, "fermare gli impianti!": ora la discarica rischia un weekend "esplosivo"

Potrebbe essere undavvero «» per. Sono passati 12 anni dalla chiusura dellae sette dall'inizio dell'amministrazione giudiziaria, eppure il profilo della «falsa collina» gonfia di rifiuti sta diventando sempre più sinistro. Con una bonifica ancora in là da venire e la messa in sicurezza del sito, per cui il Governo ha stanziato 250 milioni, non ancora entrata nel vivo, l'emergenza da affrontare è diventata quella del personale. Che potrebbe comportare anche rischi ambientali, perché l'avvio della procedura di licenziamento di 65 lavoratori considerati in esubero dalla società E.Giovi, che da tempo denuncia difficoltà economiche, potrebbe mettere a rischio l'operatività difondamentali, ad esempio, per l'estrazione del percolato e del biogas. In Municipio XI il consigliere di FdI Marco Palma ha presentato un'interrogazione, ma intanto, come si legge in uno scambio di e-mail interne che Il Tempo ha potuto visionare, il 26 marzo scorso la E.