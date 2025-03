Ilrestodelcarlino.it - "Maggiore collaborazione tra la politica e le associazioni"

"Cultura e crescita economica sono l’unica via per il progresso, grazie a strumenti come l’art bonus, latra pubblico e privato può essere maggiormente rafforzata", sono le parole d’apertura dell’assessore Giuseppe Cognigni all’evento civitanovese "Mecenatismo nelle Marche: dalla teoria alla pratica", promosso dall’associazione Risorgere, presieduta da Luciano Baiocco. Il secondo intervento è quello del consigliere regionale Pierluigi Borroni che sottoscrive quanto precedentemente detto da Cognigni sottolineando anche l’importanza del rafforzamento delle infrastrutture per raggiungere al meglio il territorio marchigiano. Sono intervenuti anche il presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti, il presidente dell’associazione Risorgere Baiocco, l’ex sindaco di Matera Raffaello de Ruggeri e Andrea Agostini della Fondazione Cultura Marche.