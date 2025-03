Laverita.info - Macron chiede già oro alla patria

Il leader francese (a fine corsa) si camuffa da generale e il ministro dell’Economia lancia un fondo su cui far convogliare anche il risparmio privato. L’rmismo bellico è il nuovo terrorismo climatico: come col green, serve una narrazione per attrarre soldi.