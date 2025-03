Maccarese si mobilita per Zampa, un maremmano malato di tumore

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 marzo 2025- Si tratta di un cane: un pastore, forse abbandonato incivilmente da qualche padrone, con un grave problema. Ha una specie di ciste tumorale sotto tra la pancia ed laanteriore destra. E’ parecchio tempo che girovaga per via Occioni, una lunga strada che si trova a Testa di Lepre, una delle tante periferie di Fiumicino al di là della via Aurelia.“Il cane cammina lentamente, perché sofferente di questa specie di enorme massa rossastra. Si ferma spesso e mangiucchia qua e là per poi sparire nella macchia” – questo afferma Susanna, una delle tante amanti degli animali che ha preso molto a cuore questa situazione assai delicata. E dopo ripetute telefonate le istituzioni si sono dedicate a questo drammatico caso, che ha commosso la cittadinanza.Ed infatti ecco scendere in campo un programma attivato dai volontari e dai veterinari della Asl e del canile Comunale della Muratella.