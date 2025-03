Ilfoglio.it - M5, quanto mi costi. Un problema per la mobilità milanese

Non sono soltanto gli extraa minare l’avvio del nuovo tratto della M5 – 12,6 km con 11 stazioni che collegheranno Milano Bignami a Monza Nord – e di M1 che prevede la tratta Sesto Fs-Monza Be. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti