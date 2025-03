Lanazione.it - L’urlo dei metalmeccanici: "Nuovo contratto subito. Confindustria ci ascolti"

Diverse centinaia di lavoratoridella provincia di Pisa sono scesi in piazza ieri per aderire allo sciopero nazionale di otto ore indetto da Fim, Fiom e Uilm. La mobilitazione, organizzata per chiedere la ripresa della trattativa sul rinnovo delcollettivo nazionale, ha visto i manifestanti radunarsi in piazza della Stazione prima di sfilare lungo le vie del centro cittadino. La protesta si è poi diretta verso la sede dell’Unione Industriali Pisani in via Volturno, dove una delegazione sindacale è stata ricevuta dal presidente Andrea Madonna. "Scioperiamo per unfermo dall’11 novembre – ha dichiarato Angelo Capone, segretario Fiom Pisa –, e non accettiamo il ricatto della proposta di. La nostra piattaforma è stata discussa e votata da un milione di, con un’approvazione del 98%.