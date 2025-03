Ilgiorno.it - Lurago Marinone, scende dalla macchina per soccorrere un animale: 20enne investita e uccisa da un’auto pirata

(Como), 29 marzo 2025 – Tragedia nel Comasco. Nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle tre, una ragazza di vent'anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto, in provincia di Como. Secondo una prima ricostruzione, la giovane era in auto con il fidanzato e avrebbero accostato perun piccoloche probabilmente avevano investito. La ragazza ha attraversato la strada ed è stata travolta da un'auto arrivata a forte velocità. Il conducente l'ha trascinata per qualche metro ed è fuggito. Immediato l’intervento dei soccorsi dell’Areu – l’Azienda regionale emergenza urgenza – , che sono intervenuti con un’ambulanza e un elicottero. Laè stata stabilizzata e subito trasferita in elisoccorso all'ospedale Sant'Anna di Como.