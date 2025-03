Lanazione.it - L’università libera: "Senza alcuna violenza fate tantissimo rumore"

Leggi su Lanazione.it

"Ormai ce lo diciamo spesso io e Zucchi: se siamo fortunati ci daranno la stessa cella a Ventotene!". Lo ha dichiarato scherzosamente ieri Tomaso Montanari, rettore delper stranieri di Siena in occasione dell’incontro sullo stato di salute delche lo ha visto ospite in Sapienza, in dialogo con il rettore deldi Pisa Riccardo Zucchi, a partire dal suo libro ’università’. Al centro della discussione questioni quali il potere di governo, i tagli alla ricerca, l’investimento sulle armi, la retorica dell’eccellenza e la domanda fondamentale sul ruolo deldi oggi e di domani. Il tutto mosso dalla considerazione di Panofsky: chi è nella torre d’avorio (chi lavora nel) non è degno di starci se non denuncia quello che ha il privilegio di vedere arrivare da lontano.