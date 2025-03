L’Unione europea non vuole vietare il latte e lo zucchero nel caffè

Leggi su Open.online

Circolano diverse immagini e post a sostegno della narrazione secondo cuivorrebbe bandire le bustine didai bar. Si tratta di un’informazione fuorviante, diffusa anche dal leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. C’è anche chi va oltre, sostenendo un’altra falsità: non solo le bustine, ma addirittura il divieto di aggiungerenel.Per chi ha frettanon vieta in alcun modo l’uso dele dellonel.Non sil’uso delle bustine difatte in carta, ma quelle di plastica.AnalisiIn un post del 28 marzo leggiamo il seguente commento:BISOGNA FARE ASSOLUTAMENTE QUALCOSA.L’EUROPA STA DIVENTANDO INVIVIBILE.. VOGLIONO ARMARSI.PERÒ LA CARTA DELLA BUSTINA DIINQUINA.