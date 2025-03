Sport.quotidiano.net - Lunano battagliero, Fermignanese avvisata

Cinque anticipi e tre gare nel pomeriggio di domani in Promozione (13ªg., ore 15). Il programma di oggi. Tavullia Valfoglia-Sassoferrato Genga. "Questa, a tre giornate dal termine – dice il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi – è una opportunità per raggiungere matematicamente il nostro obiettivo: la salvezza diretta. Loro cercano punti per la migiore posizione playout. Dovremo avere tanta testa per rimanere dentro una partita non facile fino alla fine, con l’atteggiamento giusto di chi sa di giocarsi tanto". Si gioca al Comunale di Rio Salso. Vigor Castelfidardo-Vismara 2008. "Affrontiamo un Castelfidardo – spiega l’allenatore del Vismara Pierangelo Fulgini – che all’andata mi aveva fatto una bella impressione. Una squadra tecnica e quadrata, e quindi sarà una partita bella e importante da giocare, che metterà alla prova tutte le nostre abilità".