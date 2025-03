Udine20.it - Luigi Garzoni: il documentario su l’uomo, l’artista, l’intellettuale

Un percorso di ricerca, valorizzazione e divulgazione che ha permesso di riscoprire la figura di, compositore e Cantore del Friuli, si è concluso oggi con la presentazione dei risultati del progetto “”, promosso dal Comune di Cassacco in collaborazione con numerosi enti e istituzioni. La conferenza stampa, ospitata presso la Società Filologica Friulana a Palazzo Mantica di Udine, è stata un’occasione per riflettere sull’importanza dell’eredità culturale die sulle prospettive future del Museo, inaugurato nell’aprile 2024.Durante i mesi di realizzazione del progetto sono state sviluppate numerose attività divulgative e culturali dedicate al Cantore del Friuli. Oltre all’inaugurazione e apertura al pubblico del Museoa Cassacco, si sono tenuti concerti con artisti di rilievo, tra cui il pianista Bruno Canino e la FVG Orchestra, visite guidate ed eventi speciali come Cjantait, una serata promossa insieme all’USCI, con la partecipazione del coro fondato dal Maestro, I Cantori del Friuli.