Inter-news.it - Ludi (ds Como) spegne le voci: «Nico Paz sarà al Como il prossimo anno»

Leggi su Inter-news.it

Carlalberto, direttore sportivo del, si è espresso nel pre-partita della sfida tra i lariani e l’Empoli sul futuro diPaz. La società lombarda ha le idee chiare sul punto.IL COMMENTO – Carlalbertosi è pronunciato alle frequenze di DAZN prima del fischio d’inizio del match tra ile l’Empoli, trattando anche della situazione di mercato legata aPaz. Il direttore sportivo dei lariani ha indicato a chiare lettere l’intenzione della società da lui rappresentata riguardo il futuro dell’argentino: «A gennaio abbiamo ultimato una programmazione iniziata a luglio, essendo pronti ad assumere qualche rischio gestionale. Il? Sicuramente Fabregas ePaz sarancora con noi».rinnova le ambizioni delPaz al centro di un progetto di spessoreIL SOGNO –ha poi proseguito sottolineando come la presenza di figure comePaz e Cesc Fabregas rientri in un quadro denso di speranze per il futuro: «Mi auguro che ci si possa ulteriormente divertire nei prossimi anni, così come se lo augura tutta la comunità di