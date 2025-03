Ilrestodelcarlino.it - Luci sul Risorgimento. Dibattito in Classense

‘Sgombri dal suolo italico ogni dominio straniero’ è il titolo della conferenza di oggi, alle 17, alla Sala Dantesca della biblioteca. Interverrà Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna e storico esperto del, in colloquio con Valerio Baroncini, Vicedirettore del Resto del Carlino. La conferenza sarà aperta dai saluti di Patrizia Ravagli, presidente dell’Istituzione Biblioteca, ed introdotta da Eugenio Fusignani, Presidente della Fondazione Ravenna. Il 30 marzo 1815, ovvero esattamente 210 anni fa, in pieno clima di Restaurazione e Congresso di Vienna, Gioacchino Murat, cognato di Napoleone, pronunciò il celeberrimo ‘Proclama di Rimini’ con il quale invitava gli italiani a ribellarsi alla tirannia austriaca ed a lottare per l’indipendenza e di fatto avviava l’Italia verso il lungo cammino dele della successiva Unità.