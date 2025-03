Sport.quotidiano.net - Lucchese - La vicenda societaria. Il Comune: "Revoca del Porta Elisa senza garanzie dalla proprietà»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dura presa di posizione da parte delin merito agli ultimi sviluppi riguardanti ladella. "L’amministrazione comunale di Lucca – si legge in una nota – apprende ancora una voltastampa locale dell’ennesima cessione in poche settimane della società1905, avvenuta nuovamentealcuna comunicazione ufficiale né coinvolgimento delle istituzioni cittadine. Nei giorni scorsi l’amministrazione si è confrontata con il sindaco revisore della società, il quale ha rappresentato un quadro debitorio meno grave di quanto rito pubblicamente. Proprio per questo, contestualmente, sta proseguendo il lavoro per individuare possibili soluzioni, mantenendo contatti con imprenditori locali interessati al futuro della squadra". Ed ancora: "L’amministrazione ha, inoltre, interpellato FIGC e Lega Pro per ottenere chiarimenti sulla situazione e per conoscere quali interventi intendano adottare per porre fine a questa