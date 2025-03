Lanazione.it - Lucca Roller Club ai vertici in Toscana

ancora aidella. È iniziato l’anno sportivo con la gara dicross svoltasi ad Altopascio per il campionato Regionale di pattinaggio Freestyle 2025. Domenica 16 marzo si è infatti disputata la prima tappa che ha visto trionfare i colori del, squadra lucchese, assegnando il titolo di Campione regionale di specialità a Marta Oliani nella categoria Ragazzi, Carlotta Giorgi nella cat. Allievi, Nicole Conti nella cat. Juniores, Alessia Paolinelli nella cat. Seniores femminile e Alessandro Cosentino nella cat. Seniores maschile. Non contenti, gli atleti lucchesi si sono accaparrati anche gli altri posti del podio, con l’argento di Serena Casini, Alice Serafini, Eleonora Conforti e il bronzo di Emma Del Prete, Giulia Romani ed Elia Bernardini per un totale di 5 medaglie d’oro, 3 di argento e 3 di bronzo che, insieme agli ottimi piazzamenti di Aurora Fanucchi, Irene Cosentino, Chiara Lucarelli e Alice Simi, garantiscono allo “squadrone” del, l’accesso ai campionati Italiani alla quasi totalità degli atleti.