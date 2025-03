Internews24.com - Lucca Inter, l’attaccante osservato speciale a San Siro! Occhio all’interesse dall’estero

di Redazionea Sanall’esse, con molti club sul giocatoreSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i riflettori del calciomercato, per il match contro l’Udinese, saranno puntati soprattutto su Lorenzo, attaccante finito anche nel mirino del Napoli durante il mercato invernale. Il suo valore? Circa 40 milioni di euro. Recentemente,ha già calcato il terreno del Meazza con la maglia della Nazionale italiana, in occasione della sfida contro la Germania: una grande emozione per lui, anche se la partita si è conclusa con una sconfitta. Domani tornerà in quello stadio, questa volta per affrontare l’, una delle squadre che lo tengono sotto osservazione.Secondo la rosea, la società nerazzurra lo segue con attenzione e lo ha inserito tra i profili da tenere d’così come il Milan, che già a gennaio aveva avviato dei contatti con Pozzo e Gianluca Nani.