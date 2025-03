Ilrestodelcarlino.it - Luca Pestelli (Fratelli d’Italia): "Ho ideali e pragmatismo. Nel partito nessuna nostalgia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, lei è il nuovo coordinatore diper Forlì città. Come concilierà l’attività con quella di consigliere regionale? "Con spirito di servizio, senza trascurare il territorio". Siete il primodella maggioranza di centrodestra a Forlì, una città tradizionalmente orientata verso sinistra. Qui il radicamento è più difficile? "Stiamo crescendo. In queste settimane ho assistito ai congressi anche nei paesi e devo dire che il radicamento si può vedere concretamente. È fondamentale il lavoro della presidente di Forlì-Cesena Alice Buonguerrieri". Nell’aumento di voti per FdI quanto conta il sostegno dei moderati? "Conta, certo. Però credo che il primo fattore della nostra crescita sia stata la bontà delle posizioni e la coerenza nell’affermarle. È per questo che, secondo i sondaggi nazionali, il consenso tiene: Giorgia Meloni è credibile nell’esprimere le proprie idee e gli elettori ci premiano".