Lanazione.it - Lotta all’aria inquinata: “Dopo caminetti e stufe la Regione mette nel mirino le pizzerie”

Lucca, 29 marzo 2025 –delle case private, laToscana non trova di meglio chere nellee i ristoranti per combattere l’inquinamento: lo denuncia il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini che in una nota ironizza, ma non prescindendo da un chiaro elemento di preoccupazione sulle nuove intenzioni che la giunta Giani intende promuovere per combattere l’inquinamento che nella Piana è ai massimi livelli, senza che per ora si sia registrati,anni di dichiarazioni, inversioni di tendenza. “essersela presa con idelle famiglie sui quali hanno scaricato la responsabilità dell’inquinamento della Piana di Lucca sulla base di dati relativa alla biomassa che noi della Lega insieme a molti sindaci ed amministratori dei comuni abbiamo contestato – scrive Baldini – ora con il nuovo Piano dell’Aria, che è giunto all’attenzione della Commissione Ambiente e presto ‘sbarcherà‘ in Consiglio Regionale, il ‘‘ è puntato su, panifici e ristoranti”.