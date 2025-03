Spettacolo.periodicodaily.com - Lorenzo Salvetti, Il Ritorno con “Lasciarsi è una cosa da grandi”

Dopo l’emozionante esperienza ad X FACTOR 2024, dove ha conquistato il quarto posto in finale,torna con il nuovo singolo, “è unada” (Warner Music Italy), prodotto da CanovA, disponibile da venerdì 28 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Insieme al singolo, in uscita anche il videoclip.“è unada” di, Un’Intensa Ballad sul Tema dell’AmoreDopo un’emozionante avventura ad X FACTOR 2024, dove ha raggiunto il quarto posto in finale,è pronto a tornare sulla scena musicale con un nuovo singolo. Il brano, intitolato “è unada”, verrà rilasciato da Warner Music Italy venerdì 28 marzo e sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. In concomitanza con il lancio del singolo, sarà pubblicato anche il videoclip.