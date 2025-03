Liberoquotidiano.it - Lorenzo Maria Marchi, il salto dal Pd a Trump

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è un politico italiano passato dal Pd a Donald. Una parabola decisamente insolita, ma soprattutto una clamorosa beffa per Elly Schlein. Protagonista di quello che il Secolo d'Italia definisce ironicamente il "primocol ciuffo" è, 40 anni, avvocato di Prato per anni protagonista di prima fila del partito cittadino, con ruoli istituzionali rilevanti. Durante l'amministrazione del sindaco dem Matteo Biffoni, infatti,è stato anche assessore al Turismo e al Patrimonio nel Comune. Oltre alla politica intesa in senso stretto, però, in qualità di avvocato è anche stato al servizio della comunità ebraica e proprio questa esperienza, con il carico di conoscenze internazionali e diplomatiche che comporta, lo ha portato a guadagnarsi una nomina prestigiosa, quella di console onorario di Israele negli Stati Uniti.