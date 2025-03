Lortica.it - L’ora legale: il nostro annuale sacrificio per la luce (e la caffeina)

Ah,, quel magico momento dell’anno in cui, senza chiedere permesso, qualcuno decide che è il caso di rubarci un’ora di sonno. In questa notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, alle 2 in punto, le lancette degli orologi faranno il loroballetto, saltando in avanti di un’ora, come se avessero un appuntamento galante con la primavera. Ma mentre la natura si prepara a regalare giornate più lunghe e luminose, noi, poveri mortali, dobbiamo fare i conti con il suo insidioso “piccolo scossone”. Ah, che piacere.E sì, è vero, guadagneremo un’ora dila sera, per poter finalmente fare tutte quelle cose che non avevamo il tempo di fare nei mesi più bui. Ci si potrà dedicare a passeggiate all’aperto, fare sport o, nel mio caso, guardare il tramonto dalla finestra mentre mi interrogo su come sia possibile cheesista ancora.