L’opposizione liquida di Calenda

Carloun anno fa presentava mozioni di sfiducia “per dare un segnale politico”. Oggi le definisce “una cretinata”. Ieri servivano a denunciare “lo sconcio di un vicepresidente del Consiglio alleato con un dittatore sanguinario”. Oggi “non si costruisce un’alternativa” con una mozione al mese.Il punto, però, non è l’incoerenza – che è ormai una valuta debole delitaliana – ma l’ossessione performativa di chi si mette a fare i conti del possibile, rinunciando al necessario.si dichiara stanco delle mozioni inutili, ma non si accorge che l’inutilità più grave è proprio questa: dichiarare a ogni curva che tutto è sbagliato ma evitare accuratamente di restare dove si prende posizione.Come racconta Pagella Politica (27 marzo 2025), Azione ha chiesto la sfiducia per Salvini nel 2024, accusandolo di non aver mai disdetto l’accordo con il partito di Putin.