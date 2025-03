Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione lancia l’allarme: "Sicurezza e viabilità fuori controllo. Più videosorveglianza contro i furti"

A Borgo Tossignano opposizione all’attacco sui temi che riguardano. "La situazioneè nuovamente– sentenzia il consigliere comunale Ilyan Dosi di Progetto Civico in quota FdI –. Dopo le abitazioni e la scuola, ora vengono prese di mira anche le auto. I cittadini sono esasperati". E punta il ditola giunta guidata dal sindaco Mauro Ghini. "Sono datate le richieste di installazione telecamere sul territorio comunale a cui non hanno fatto seguito azioni concrete – sbotta Dosi –. Pur apprezzando il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine è evidente la necessità di dotare il paese di alcuni sistemi come quelli di. Altri comuni del circondario sono già corsi ai ripari per contrastare i problemi di macro, micro criminalità e ordine pubblico ma a Borgo si continua ancora a far finta di nulla".