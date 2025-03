Rompipallone.it - Lookman saluta la Serie A, Juventus e Napoli beffate: il futuro è scritto

Né bianconeri né partenopei, c’è una squadra su tutte molto interessata alla stella della squadra di GasperiniAdemolaè senza dubbio uno dei calciatori più forti passati per laA nella storia recente. Da quando ha messo piede in Italia nella stagione 2022/2023, il nigeriano si è imposto come uno dei giocatori più forti e costanti con almeno 11 gol e 5 assist a stagione, una garanzia che pochi possono vantare.laA,: il(Lapresse) – rompipallone.itQuest’anno potrebbe addirittura riscrivere ulteriormente i suoi numeri essendo ad un solo gol dal suo primato personale di reti in una singola annata e a due assist dal raggiungere i 7 del 2023/2024, un doppio record che sottolineerebbe quanto di buono fatto in questi mesi.