Tvplay.it - Lookman, addio Atalanta e Serie A: la destinazione è da non credere

Leggi su Tvplay.it

La stella dell’potrebbe salutare in un colpo solo sia il club bergamasco che la massimaitalianaAdemolaha avuto una crescita quasi impensabile in Italia. Arrivato come un buon attaccante seppur senza mai superare i 6 gol stagionali tra Leicester, Everton, Fulham e Lipsia, il nigeriano si è trasformato in un autentico top player del nostro campionato.A: laè da non(Lapresse) – tvplay.itIn campionato ha sempre messo a referto almeno 11 reti nei tre anni a Bergamo e ora è ad un solo gol dal suo record personale, essendo adesso a quota 13. le reti più importanti sono però arrivate fuori dai confini italiani, precisamente a Dublino.La sua tripletta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen sono state il manifesto dello strapotere tecnico e fisico diall’