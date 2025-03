Quotidiano.net - L’omicidio di Chiara Poggi: Stasi condannato, ma il caso si riapre con Sempio

diha un colpevole: Albertoin via definitiva a 16 anni di carcere. Lo ha stabilito la Cassazione. Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Brescia dopo due richieste di revisione. Lo ha confermato anche la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, definendo equo l’intero processo. Una verità costruita da oltre quaranta magistrati tra atti, perizie, faldoni. Eppure, quasi 20 anni dopo, Andreaè indagato per la terza volta. Più che un’indagine, sembra un’operazione chirurgica per tentare un’altra revisione a vantaggio di, che nemmeno ha presentato un’istanza formale. Per spostare la colpa subisogna fare molto più che evocare un dubbio. Bisogna smontare, tassello per tassello, tutto ciò che ha. Partendo col riscrivere l’orario della morte.