Lombardia selvaggia, la carica (naturale) di lupi e orsi dall'Oltrepò alle Alpi: falsi miti e dati reali

Sondrio, 29 marzo 2025 – Da cattivo della favole a protagonista, in negativo, dei social, il passo è stato breve per il lupo che continua a essere accompagnato da una leggenda nera che sopravvive al tempo e anche all’evidenza scientifica. In tutta Europa se ne contano 21.500 esemplari, aumentati del 58% negli ultimi 10 anni, e i danni prodotti in termini di predazioni ai cosiddetti animali da reddito non superano i 17 milioni di euro l’anno. Il lupo riconquista le Orobie e torna la paura tra glivatori In Italia sono un migliaio e inci sono almeno 21 branchi, con un numero di esemplari che viaggia verso le 100 unità. Isono presenti in tutta la regione, dzonene a quelle di pianura, in Oltrepò Pavese ci sono circa 8 branchi, mentre nel comprensoriono se ne contano 9.