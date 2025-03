Sport.quotidiano.net - L’Olimpia tra le mura amiche. In campo al PalaCosta. Squadra al gran completo per sfidare la Smapiù

Teodora torna al caro Pala Costa (ore 17 ingresso gratuito) per disputare la ventunesima partita del campionato contro laArena di Castel D’Azzano, località alle porte di Verona. Per le ravennati si tratta del secondo elemento di una gabbia di quattro incontri contro squadre di bassa classifica, al termine dei quali il sodalizio giallorosso conta di mettere in archivio definitivamente i calcoli per la permanenza in B1. Nella prima circostanza le giallorosse hanno espugnato ildi Moie Castel Bellino con un 3-0 frutto di una prestazione buona nel primo set ed eccellente negli altri due, anche grazie ad un’opposizione avversaria andata spegnendosi. Seguiranno poi la trasferta suldel Giorgione e l’atteso derby contro Forlì. Le rivali odierne, già battute 3-2 in terra veneta, hanno un margine di 7 punti sulla zona salvezza (quelli delsono 11) e, a maggior ragione, sono interessate al risultato.