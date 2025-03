Tvplay.it - Loftus-Cheek bianconero, lascia il Milan per 18 milioni

Arrivano clamorose novità in casae il centrocampista inglese Rubenè ormai ad un passo dalla cessione.La stagione delè stata purtroppo molto al di sotto delle aspettative e il club rossonero si gioca questa fase finale della stagione con l’obiettivo di raggiungere la Champions League. Al momento però questo è quasi utopia, parliamo di un obiettivo improbabile e servono in primo luogo i 3 punti nella dura trasferta al Maradona contro il Napoli.ilper 18(Lapresse) TvPlaySia i rossoneri che gli uomini di Antonio Conte necessitano della vittoria e una sconfitta chiuderebbe definitivamente i giochi scudetto o quelli Champions per una o l’altra squadra. Ilin particolare avrà anche un altro importante impegno in settimana con l’andata del match di Coppa Italia contro i cugini dell’Inter: nonostante ciò non si può perdere ulteriore terreno e si lavora per migliorare.