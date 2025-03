Juventusnews24.com - Locatelli Juve, rischio esclusione per il capitano bianconero! Per la sfida contro il Genoa Tudor pensa a questa soluzione a centrocampo! Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilpotrebbe essere escluso per lail: ecco come potrebbe cambiare ilLe ultime notizie provenienti da casasorprendono e non poco, soprattutto se si considera la zona di campo di cui andiamo a parlare. Ilda schierareilpotrebbe cambiare almeno parzialmente.Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, ilpotrebbe lasciare il proprio posto nella mediana a due a Teun Koopmeiners. Sarebbe l’olandese l’uomo che affiancherebbe Khéphren Thuram.Leggi suntusnews24.com