Juventusnews24.com - Locatelli dopo Juve Genoa: «Vittoria importantissima, conquistata con spirito di squadra». Il messaggio social del capitano bianconero – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ildeldei bianconeri per la primacon Tudor in panchina –, anche Manuelscrive ai tifosi per la primadei bianconeri di Igor Tudor. Buona la prima per il nuovo allenatore, che rimane in scia del Bologna di Italiano. Questo ildeldellantus. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Manuel(@locamanuel73)– «condi. Avanti così! Fino Alla Fine».Leggi suntusnews24.com