Lo scandalo dell’incontro tra Pina Picierno e il think tank israeliano di estrema destra

No, non è una polemica ad personam. Non è una fissazione dispettosa, la nostra, nonostante quel tweet passivo-aggressivo per dire che non si possono “normalizzare” le pacate critiche di un giornalista freelance, senza santi in paradiso, al presidente Sergio Mattarella quando si imbarca in perigliose analogie tra Russia e Terzo Reich. L’incontro tra, eurodeputata del Pd, con i membri dell’Israel Defense and Security Forum (Idsf), undi ex militari israeliani di, è un caso politico, più che procedurale. E tantomeno personale. Un evento che tocca il giornalismo democratico, considerando il ruolo che, incoronata come “alternativa” a Elly Schlein da Il Foglio, si è ritagliata nel contrasto alle “influenze straniere”.In Italia, è stata inizialmente soltanto la rivista Valori a seguire la vicenda, rivelata dall’inchiesta del sito olandese Follow The Money: un caso di protocolli che non aiutano i cittadini a capire che cosa avviene a Bruxelles, di posizionamenti geopolitici sempre più incompatibili a sinistra e di fratture ideologiche nel Pd, tra una corrente rigidamente atlantista e il resto del partito, che si fanno sempre più profonde.