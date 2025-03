Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: si parte con la superpole, Bulega sfida Razgatlioglu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43 Si inizia a fare sul serio sul tracciato lusitano. Tra poco sarà in palio la pole position, quindi alle ore 15.00 italiane scatterà l’attesissima Gara-1 che assegnerà i primi punti del weekend.11.40 Buongiorno e benvenuti a Portimao! Tra 20 minuti esatti prenderà il via ladel GP del!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GPpunta alla vittoria. Le seconde prove libere del GP del, disputate sul circuito di Portimao, sono state sul segno di Toprakin BMW con il tempo di 1.39.995. Il fenomeno turco non ha disputato la prima prova libera a causa di problemi di natura elettrica sulla moto.Nicolòsu Ducati, dopo la prima piazza nella FP1, si deve fermare in seconda posizione, facendo segnare il tempo di 1.