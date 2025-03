Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: sfida tra Bulega e Razgatlioglu per la vittoria

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15- Van Der Mark con l’altra BMW si trova in sesta posizione.-14entra dentro su, la Ducati è nuovamente prima.-13 Iannone si trova in nona posizione, decimo Bassani.-12si mantiene a circa 3 decimi da, si preparano gli ultimi giri da brividi.-11 Caduta anche per Alex Lowes.-10 Ecco la top 5 momentanea:1 1Toprak BMW M1000RR LEAD LEAD 1’40.901 1’40.351 3172 11Nicolo Ducati Panigale V4R 0.147 +0.147 1’41.014 1’40.429 3163 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’40.685 305 3104 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’40.889 310 3145 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’40.753 308 308-9supera nuovamente.-8 Caduta per Sam Lowes, Petrucci sale in quarta posizione.-7SI RIPRENDE LA PRIMA POSIZIONE, che spettacolo tra i piloti di Ducati e BMW.