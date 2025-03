Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: scatta la superpole! Bulega sfida Razgatlioglu e Bautista

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 SEMAFORO VERDE!LADI PORTIMAO!11.58 Due minuti e prenderà il via ladel GP del. Ci attende una battaglia campale sul filo dei millesimi.sino!11.55 LA CLASSIFICA DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA1 1 T.TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’39.446 8 166,233 318,72 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.802 0.356 0.356 8 165,640 317,83 19 A.ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.001 0.555 0.199 9 165,310 316,84 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.081 0.635 0.080 11 165,178 311,45 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.122 0.