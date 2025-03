Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu in pole a Portimao davanti a Bulega e Petrucci. Alle 15:00 Gara-1

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Grazie per la cortese attenzione. Ci rivediamoore 15.00 per-1 conche parte come grande favorito mae gli italiani sono vicini. Ci sarà da divertirsi! Per il momento buon proseguimento di giornata!12.19 Attenzione! Cancellato il tempo di Alex Lowes che esce dalla classifica ma sarà recuperato. Scalano tutti di un posto verso l’alto.12.18 CLASSIFICA TEMPI SUPER1 1Toprak BMW M1000RR 1’39.081 6 +0.348 +0.609 +0.806 1’40.070 316 1’39.0812 11Nicolo Ducati Panigale V4R 1’39.326 +0.245 6 +0.035 +0.144 +0.273 1’39.354 314 1’39.3263 9Danilo Ducati Panigale V4R 1’39.483 +0.402 6 +0.215 +0.254 +0.528 1’39.668 318 1’39.4834 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’39.609 +0.528 6 +0.387 +0.