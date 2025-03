Oasport.it - LIVE Snowboardcross a coppie, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia chiude al 5° posto con Moioli e Sommariva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.58 Si assegnano le medaglie! Finalissima spettacolare che vede al cancelletto:Francia (1) – Loan Bozzolo e Julia Pereira de SousaSvizzera – Valerio Jud e Sina SiegenthalerFrance (2) – Aidan Chollet e Lea CastaAustralia (2) – Cameron Bolton e Mia Clift11.55 IN FORMISSIMA L’AZZURRA! Michelarecupera nuovamente dopo essere partita con 93 centesimi di distacco in partenza: ne rifila 60 all’Australia (1) all’arrivo.al 5°davanti all’Australia (1) e la Germania (1).11.51 Germania (1) e Australia (1) le più veloci. Alle spallacon Lorenzoal terzo.11.50 Stati Uniti (1) squalificati anche per il turno successivo dopo la mano galeotta di Acy Craig su Michela. Sarà small final a tre:Australia (1) – Adam Lambert e Josie BaffGermania – Martin Noerl e Jana FischerItalia – Lorenzoe MichelaSMALL FINAL11.