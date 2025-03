Oasport.it - LIVE Snowboardcross a coppie, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia in semifinale con Moioli e Sommariva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21 VOLA MICHELAche lascia sul posto le avversarie e chiude la batteria al primo posto davanti alla Francia (2).e FRANCIA in! Bene così in rimonta Michela.11.19 Gruppo compatto! Leggermente più staccatoche chiude ultimo a 85 centesimi dalla Repubblica Ceca che comanda la batteria davanti alla Francia (2). Ora tocca a Michela!11.17 Tocca agli azzurri! Quarta ed ultima batteria dei quarti di finale! Forza ragazzi!Francia (2) – Aidan Chollet e Lea Casta– Lorenzoe MichelaRepubblica Ceca – Radek Houser e Karolina HrusovaGiappone – Yoshiki Takahara e Remi Yoshida.11.15 STATI UNITI (1) e AUSTRALIA (2) in. Confermato l’ordine d’arrivo della prima fase di gara. La classe 2003 statunitnese Acy Crig mantiene il vantaggio accumulato in precedenza da Nick Baumgartner.