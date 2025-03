Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: Simone Deromedis cerca la rimonta in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale della prima delle due gare diin programma ad(Svezia), valevole per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-e Jole Galli sono ancora in corsa per la vittoria ingenerale.Tra gli uomini il tedesco Florian Wilmsmann è in testa con 850 punti, davanti al canadese Reece Howden, al secondo posto con 838, a -12, ed a, terzo a quota 825, a -25. Nelle qualificazioni Howden è stato il più veloce, Wilmsmann è arrivato secondo a 0?33 eè giunto quinto a 0?77.Nel settore femminile comanda l’elvetica Fanny Smith con 916 punti, davanti alla canadese India Sherret, assente per infortunio, mentre Jole Galli è terza a quota 781, a -135 dalla svizzera: nelle qualificazioni Smith ha chiuso terza, mentre Galli è giunta sesta, e così le due saranno inserite nello stesso quarto di finale.