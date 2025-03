Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: inizia la gara, Deromedis ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.14 Si comincia con gli ottavi di finale maschili.8.13 In campo femminile la svizzera Fanny Smith dovrebbe celebrare la Coppa del Mondo già oggi. E’ al comando con 916 punti, ma la canadese India Sherret (869) è assente, mentre Jole Galli è terza a 781.8.12 In classifica generale comanda Wilmsmann con 850 punti, seguito da Howden a 838 ea 825. Può succedere di tutto.8.11 L’azzurro non è al meglio dopo la pesante caduta di qualche settimana fa in Canada, che ne ha purtroppo compromesso il rendimento ai Mondiali. Ma siamo all’ultimo fine settimana di una stagione lunghissima e bisogna stringere i denti.8.10 Simonenon ha brillato nelle qualificazioni, accusando ben 77 centesimi dal grande rivale Reece Howden e 46 dal tedesco Florian Wilmsmann.