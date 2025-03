Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: Deromedis in finale, serve l’impresa contro un Howden scatenato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.14 Seconda semicon Zorzi opposto a Baur ed ai fratelli Mobaerg.9.14 Comunque, anche se arrivasse secondo alle spalle di, l’azzurro potrebbe ancora giocarsi la Coppa del Mondo nell’ultima gara di domani.9.13 Dominante. Il canadese parte talmente bene che già alla prima curva è nettamente avanti. Poi è veloce e diventa imprendibile. Mac’è e approda ininsieme al suo grande avversario.9.10 Adesso un momento chiave per l’intera stagione. C’è una semida brividi, Regez e Mueller. Sarà una baraonda, perché si tratta di tutti sciatori molto veloci e candidati per un posto in. Ma solo due avanzeranno.9.09 Tutto come da pronostico: Smith e Maier completano il quadro delle finaliste.