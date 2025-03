Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: Deromedis battuto da Howden, ma c’è ancora una speranza

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.41 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.9.40non è più padrone del proprio destino. Domani deve vincere e sperare chenon arrivi secondo. Non è impossibile, nelloè tutto aperto sino in fondo. 33 punti sono tanti, ma non incolmabili.9.39 La classifica generale prima dell’ultima gara di domani:938 punti905Wilmsmann 8669.37 Vittoria n.17 in carriera per. 2°, 3° Erik Mobaerg, 4° David Mobaerg.9.36vince davanti a. Tardiva la rimonta dell’azzurro, che è stato un fulmine nel finale, ma ha perso troppo tempo nella parte alta nel battagliare con i fratelli Mobaerg.9.33 Ci siamo, è il momento della finale maschile.