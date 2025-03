Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: Deromedis avanza ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.25 Passano Lohner e Regez, che saranno gli avversari diaiinsieme a Takats. Non sarà facile.8.25 Subito fuori Flufts.8.24 Siamo alla quarta batteria con gli svizzeri Detraz, Regez e Lohner, oltre al francese Klufts.8.23 Non è il miglior. Dovrà giocarsela con l’astuzia, sperando in un pizzico di fortuna.8.22vince di un soffio su Takats. La sensazione, purtroppo, è che non sia ilesplosivo di qualche mese fa. Quella caduta in Canada.8.21 Caduta per Illig.davanti alla prima curva.8.20 Ora Simonecontrapposto a Takats (Austria), Bischofberger (Svizzera) e Illig (Germania).8.19 Drury sbaglia sull’ultima gobba, perde velocità ed è fuori. Passano i tedeschi Mueller e Renn.8.17 E’ il momento della seconda batteria con Drury (Canada), Mueller (Germania), Renn (Germania) e Piccard (Francia).