LIVE Skicross Idre Fjäll 2025 in DIRETTA | Deromedis avanza ai quarti già fuori Wilmsmann!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.49 Grande occasione persa per Jole Galli. Considerando assenze e tabellone, il podio era ampiamente alla portata. L’azzurra rischia di perdere ben due posizioni in classifica generale.8.48 Ultima batteria deifemminili con la tedesca Maier, le svizzere Zippert e Gantenbein e la cilena Joffroy.8.47 Grande delusione per Jole Galli. Dopo una pessima partenza si ritrova in terza posizione e non riesce più a recuperare.no Smith e Dietrich. L’azzurra è sembrata arrivare con le pile scariche in questo finale di stagione.8.45 E’ il momento di Jole Galli, opposto alla formidabile campionessa del mondo svizzera Fanny Smith, all’altra elvetica Dietrich e la cinese Een. L’azzurra deve puntare al secondo posto.8.44 Passano le due transalpine.