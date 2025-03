Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si decide la classifica nell’ultima tappa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla quinta e ultimadella 40° edizione dellaInternazionale Coppi e Bartali. La frazione odierna sarà decisiva per l’assegnamento del primato dellagenerale, dove figura Ben Tulett (Team Visma Lease a Bike). Il britannico è giunto per primo al traguardo nella giornata di ieri e quest’dovrà preservare i 18 secondi che ha di vantaggio sul connazionale Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team). Situazione aperta a qualunque scenario, dati i 14 corridori in poco più di 1 minuto.132.5 i km da percorrere quest’, con partenza da Brisighella (RA) e arrivo a Forlì. I primi 30 km verranno percorsi prevalentemente in pianura, con la prima asperità (Rocca delle Caminate) che si manifesterà pochi km più avanti.