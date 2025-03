Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km alla fine, un unico plotone al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.3015.25 Molto probabilmente gli uomini di classifica tenteranno un attacco proprio sull’ultimo GPM di giornata.15.23 Si chiude ora il circuito di Fratta Terme, con i corridori che ritorneranno a breve verso la Rocca delle Caminate.15.20 3o km al traguardo, si spezza nuovamente ilin discesa.15.18 Percorsi 100 km, ne mancano 32.15.16 Fra poco i ciclisti arriveranno a Meldola, che sarà trampolino di lancio per la ripetizione della Rocca delle Caminate (6.5 km al 4.3%).15.13 25 uomini riprovano la fuga.15.12di testa recuperato, in corso la salita di Bertinoro.15.09 40 km al traguardo, unformato da circa 30 uomini in testa.15.06 Fra 3 km assisteremosalita di Bertinoro, non valida come GPM.