Inter-news.it - LIVE Sassuolo-Inter Primavera 0-0: Lavelli prende la traversa!

L’gioca alle ore 13 lo scontro diretto contro il. Segui con noi inla cronaca testuale. Entrambe le squadre hanno 60 punti, il primo posto è distante una sola lunghezza.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP27? Barani salta sopra Della Mora e commette fallo: ammonito.21? Grandissima azione dell’chiusa dall’inserimento di Venturini che porta al corner. Geometrie di altollo per la squadra di Zanchetta.18?DI! Zouin punta l’uomo, crossa con il destro a entrare e trovada solo. L’attaccante sbaglia con il piatto esolo la.17? Ilcerca spesso verticalizzazioni ma non trova gli spazi per far male all’. Fase difensiva solida dei nerazzurri oggi in divisa bianca.