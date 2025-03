Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Pescara 0-0: grande occasione per gli azzurrini!

Diretta testuale di2, di scena allo stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola.Primo tempo14? – Altra incursione di Malasomma, un pericolo per la retroguardia avversaria in quest’inizio di gara. Il numero sette ottiene l’ennesimo corner.11? – Incredibileper il! Glisfiorano il vantaggio da sviluppi di corner con Gambardella, fermato solo dal salvataggio sula linea del difensore. La palla termina a Russo che colpisce con il piede meno nobile e manda a lato.9? – Primo squillo anche del, ci prova Berardi dai trenta metri. La palla termina sopra la traversa.4? – Subito primaper il! Russo prova a impensierire Profeta con una potente conclusione, bravo l’estremo difensore a mandare in corner.1? – Ha inizio il match!2 – spazioDi seguito le formazioni ufficiali del match.